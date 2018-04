Politie waarschuwt voor nep-modellenscout

De politie in Almelo waarschuwt kinderen in de stad niet in te gaan op verzoeken van een zogenaamde modellenscout. Van diverse scholen in Almelo kreeg de politie info dat jonge meiden via Facebook benaderd werden door iemand die zich uitgaf als medewerker van een modellenbureau.

„Er wordt gevraagd of het meisje misschien betaald model wil worden en of er foto’s gestuurd kunnen worden”, schrijft de politie op Facebook. „Daarbij wordt aangegeven dat het niet erg is om foto’s te sturen waarbij de onderbroek of bh zichtbaar zijn. Dit om de maat goed op te kunnen meten.”

De politie adviseert dringend hier niet op in te gaan. Mogelijk probeert iemand om deze foto’s voor andere doeleinden te gebruiken, zegt ze. „Alhoewel er nog geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden willen wij jullie toch alert maken op deze wijze van benaderen. Denk goed na wat je verstuurt via Social Media.”