Politie waarschuwt voor malafide instanties in tijden van virus

De politie waarschuwt voor malafide personen en bedrijven die een slaatje willen slaan uit de coronacrisis. Zij bieden Nederlandse ziekenhuizen mondkapjes aan tegen hoge prijzen. In steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen is het einde van de voorraad mondkapjes in zicht. De aanvoer vanuit China stokt en de vraag is zeer groot. Daar proberen criminelen nu van te profiteren.

Ook in andere delen van Europa proberen zogenaamde bedrijven mondkapjes te slijten aan ziekenhuizen. De politie noemt de misstanden „volstrekt onacceptabel” en waarschuwt „goed uit te kijken met welke personen of bedrijven transacties worden aangegaan bij de aankoop van mondkapjes én uitvoerig klantenonderzoek te verrichten.”

Door oplettendheid van een ziekenhuis en een bank kwamen de misstanden aan het licht. De politie onderzoekt dergelijke signalen „aandachtig”.