Politie waarschuwt voor gewapende man in Vaals

De politie heeft inwoners van Vaals donderdagmiddag gewaarschuwd voor een gewapende man. Via Burgernet verspreidde de politie donderdagmiddag een signalement van de man, die een vuurwapen zou hebben, en vroeg mensen in Vaals de man niet te benaderen. Uiteindelijk is de man echter nergens in Vaals gezien, liet de politie enkele uren later, rond 16.00 uur, weten.

De man was volgens een woordvoerder van de politie betrokken bij een gewapende overval op een geldtransportwagen vlak over de Limburgse grens in Aken. Na de overval ging hij er te voet vandoor, mogelijk richting Vaals. Maar daar is hij voor zover nu bekend niet opgedoken.