Politie vroeg raadslid Dille aangifte te doen

De politie heeft het Haagse PVV-raadslid Willie Dille eind vorig jaar benaderd om aangifte te doen of haar verhaal te vertellen. Aangifte heeft ze uiteindelijk niet gedaan en daarom was er volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag geen basis voor een onderzoek.

Dille (53) kwam woensdag in het nieuws nadat ze een bericht op Facebook zette waarin ze stelde te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door moslims. Kort daarna pleegde ze zelfmoord.

„In de gesprekken die met haar zijn gevoerd, heeft ze niet meer informatie willen verstrekken. Derhalve waren en zijn er ook onvoldoende aanknopingspunten om ambtshalve een onderzoek op te starten”, aldus het OM donderdag in een verklaring.

Voordat Dille in de Haagse gemeenteraad zat, was ze lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer.