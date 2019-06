Politie vreest ‘het ergste’ voor vliegtuigje

De kans is groot dat de inzittenden van het vrijdag gecrashte sportvliegtuigje overleden zijn, zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. „Ik krijg vanuit de meldkamer berichten dat ze mogelijk zijn overleden. We vrezen het ergste.”

Volgens een medewerker van Breda International Airport zaten in het toestel twee mensen. Het is neergestort bij Oudemolen na een incident in de lucht met een ander sportvliegtuigje, waarin ook twee mensen zaten. Die zijn in veiligheid, meldt de woordvoerder van het vliegveld.