Politie vraagt tips over ontvoering op Curaçao

De politie op Curaçao heeft om tips gevraagd over de ontvoering ruim twee maanden geleden van een stagiaire. Zij werd gedwongen geld te pinnen en daarna werd ze gekneveld van een heuvel gegooid. Lokale media op Curaçao melden dat het om een Nederlandse gaat.

Het meisje werd op 25 augustus ‘s nachts meegenomen door een man en een vrouw in een auto nadat ze een eetgelegenheid had bezocht. Ze werd vastgebonden en geblinddoekt en daarna naar twee pinautomaten gebracht. De stagiaire overleefde de val van de heuvel en is inmiddels weer thuis. De politie van Curaçao vraagt om hulp om de zaak op te lossen.

De politie heeft donderdag videobeelden verspreid van de vermeende daders. Het gezicht van het meisje is op de beelden onherkenbaar gemaakt. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie geen mededelingen gedaan.