Politie vraagt om video’s van mishandeling boa’s in IJmuiden

De politie vraagt getuigen van de mishandeling van gemeentelijk handhavers donderdagmiddag in IJmuiden zich te melden. Vooral in foto- en videomateriaal is de politie geïnteresseerd. Vanwege de mishandeling werden ter plaatse al een 17-jarige jongen en een 17-jarig meisje uit IJmuiden aangehouden.

Het incident vond rond 17.00 uur plaats bij het Kwelderpad en het Kleine Strand in IJmuiden, meldt de politie. Vier handhavers gingen daarheen na een melding van een vechtpartij, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Wel maakte een van de jongeren aanstalten van de pier de zee in te springen. Ondanks een waarschuwing dat niet te doen, sprong hij toch, waarop de handhavers hem om zijn legitimatie vroegen. De jongen rukte zich los en ging ervandoor.

Toen de handhavers de achtervolging over het strand inzetten, werden ze belaagd door een grote groep jongeren, aldus de politie. Hierbij werd geslagen en gespuugd. Een handhaver moest met verwondingen aan de kaak en tanden worden overgebracht naar een ziekenhuis.

De gealarmeerde politie arresteerde de twee 17-jarigen ter plaatse. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nog onderzocht.

De voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, Ruud Kuin, zei donderdagavond in Hart van Nederland woest te zijn. „Echt schandalig, echt schokkend. Ik ben laaiend”, zei hij.