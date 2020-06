Politie vraagt kijkers om meer informatie schietpartij Rotterdam

Politie en justitie roepen de hulp in van de kijkers van Opsporing Verzocht om meer te weten te komen over de achtergronden van een schietpartij in Rotterdam, waarbij de 58-jarige Cevat Bozdag vrijdagavond om het leven kwam.

Het slachtoffer werd neergeschoten op de Clazina Kouwenbergzoom in de wijk Prinsenland, toen hij met zijn vrouw de hond aan het uitlaten was. Hij overleed ter plekke voor de ogen van zijn vrouw. De schutter gebruikte midden in de woonwijk een automatisch wapen. Op een opname van een bewakingscamera is de kogelregen te horen. „Mogelijk is omwonenden sinds het schietincident schade opgevallen aan bijvoorbeeld hun auto, schutting of gevel”, aldus Opsporing Verzocht.

De politie gaat uit van een gerichte aanslag. Kort na het schietincident werd in Capelle aan den IJssel een brandende auto aangetroffen, vermoedelijk de vluchtauto. De politie heeft een speciaal rechercheteam op de zaak gezet.