Politie vraagt getuigen om beeldmateriaal

De politie roept mensen die beeldmateriaal hebben van de vermoedelijke aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht op om zich te melden. Wie getuige was van de schietpartij en foto’s of videobeelden heeft, kan de beelden uploaden en informatie verstrekken via een tipformulier op politie.nl.

„Dit formulier wordt op beveiligde wijze verzonden. Als uw tip daartoe aanleiding geeft, neemt de politie contact met u op”, zo staat te lezen op de website. Daarnaast is er de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070.