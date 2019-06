Politie vraagt 60 personen info windmolens

De politie Noord-Nederland zoekt contact met zestig personen, in de hoop dat die meer informatie hebben over de bedreigingen van mensen die meewerkten aan de bouw van windmolenparken. Deze personen zijn geen verdachten, zei politiewoordvoerder Fred van Dijk woensdag tijdens de persconferentie in Assen. De conferentie was belegd, omdat woensdagochtend drie mannen zijn aangehouden die ervan worden verdacht verantwoordelijk te zijn voor het versturen van dreigbrieven en het dumpen van asbest. Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die verblijft in Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen.

Alleen de twee oudste mannen worden verdacht van het versturen van dreigbrieven en het dumpen van asbest. De man uit Nieuw-Buinen zou alleen een rol hebben gespeeld bij het versturen van de dreigbrieven.