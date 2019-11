Politie voorkomt plunderactie in Amsterdam

De politie heeft mogelijk een plunderactie van een winkel aan de Nieuwendijk in Amsterdam voorkomen. Na signalen over de voorgenomen diefstal, werden bij de ingang afgelopen zondag zeven mensen gespot die zich verdacht gedroegen. Toen ze werden aangesproken, maakten twee mannen zich uit de voeten. Zij konden even verderop worden aangehouden door agenten in burger.

Een van de twee had meerdere messen bij zich en voorwerpen die volgens de politie gebruikt worden bij winkeldiefstal, zoals handschoenen en een tang. De vijf anderen zijn door de Koninklijke Marechaussee, die de politie assisteerde bij de actie, staande gehouden en gecontroleerd.

De politie is extra alert nadat de laatste weken grote groepen vooral jonge daders kledingwinkels plunderen. Eerder gebeurde dat al op het Bijlmerplein en op het Rokin. Daarbij werden ook aanhoudingen verricht.