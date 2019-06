Politie voor moeder van ontsnapte psychiatrische patiënt

De moeder van de psychiatrische patiënt Peter M., die zaterdag ontsnapte uit een kliniek in Den Dolder, wordt beveiligd door de politie. Dit omdat de angst bestaat dat hij haar wat aan zal doen.

„Hij is een gevaar voor zichzelf en mijn moeder. Hij ziet haar als de schuldige van de situatie waarin hij zich nu bevindt”, vertelde zus Jannienne woensdag in tv-programma Hart van Nederland. „Deuren op slot, achteromkijken en raampjes dicht. Zo moeten wij nu door het leven gaan. Dat is verschrikkelijk.”

Peter M. (43) kwam zaterdag na zijn verlof niet terug naar de forensische kliniek in Den Dolder waar ook Michael P. verbleef. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van M. Woensdag verspreidde de politie zijn foto omdat hij zou lijden aan psychoses en zonder medicijnen gevaarlijk kan zijn.

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht wilde opblazen met een atoombom. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij werd in een kliniek geplaatst.

Op het matje

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de directie van Fivoor, verantwoordelijk voor kliniek Roosenburg in Den Dolder, over de kwestie op het matje geroepen. Volgens de NOS heeft bestuurder Erik Masthoff op het ministerie van Justitie gezegd dat M. vermoedelijk geen groot risico voor de omgeving vormt.

Volgens De Telegraaf verdwijnen er aan de lopende band patiënten uit de kliniek in Den Dolder. Bestuurders Masthoff en Polak zeiden tegen de krant nadat ze op het ministerie waren geweest dat het „af en aan” gebeurt.

Op de site van de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, meldt burgemeester Janssen dat hij bij Fivoor zijn ongenoegen heeft geuit over onder meer het gebrek aan daadkracht en de slechte communicatie in de zaak van de niet-teruggekeerde patiënt.