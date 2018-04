Politie vindt zwaargewonde man op straat

De politie heeft zondagochtend in Eindhoven een zwaargewonde man op straat aangetroffen. De man was buiten bewustzijn en het is onduidelijk wat er met hem is gebeurd.

De 32-jarige man uit Son en Breughel werd door voorbijgangers op de Hoogstraat gevonden. Volgens de politie heeft de man door nog onbekende oorzaak zwaar hersenletsel opgelopen. Tot nu toe zijn er geen concrete aanwijzingen dat de man is aangereden, maar de politie sluit het niet helemaal uit. Ook zou het kunnen dat de man slachtoffer is van mishandeling. De politie onderzoekt ook andere scenario’s.