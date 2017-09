Politie vindt wiet en cash bij actie Limburg

De politie heeft tijdens een reeks invallen in Limburg tientallen kilo’s wiet en tienduizenden euro’s contant gevonden. Verder troffen agenten een vuurwapen, een hennepdrogerij, een wietplantage met zo’n honderd planten, hasj en een zak waar mogelijk harddrugs in zitten aan. Elf verdachten zijn opgepakt. Het zijn mannen van tussen de zeventien en zestig jaar.

Vijf van de verdachten werden aangehouden op een woonwagenkamp in Stein. Daar vond de politie het geld, het wapen en de vermoedelijke harddrugs. De softdrugsvondsten deden agenten in een pand elders in Stein en in Beek.

De politie meldde zaterdag de resultaten van de doorzoekingen, die vrijdagavond plaatsvonden. Daarbij waren ook justitie, de Belastingdienst, militairen en de gemeente Stein aanwezig. De opgepakte mannen worden verdacht van drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen.