Politie vindt wapens in Hoofddorp

In een garagebox in Hoofddorp heeft de politie meerdere (vuur)wapens aangetroffen. Vanwege de veiligheid werd de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) erbij geroepen, meldt de politie. Niemand is aangehouden.

De wapens lagen in een voertuig in de garagebox en zijn in beslag genomen. In dezelfde box was ook een henneptent. Woensdagavond werd de wietkwekerij al ontdekt, nadat iemand meldde dat er een sterke henneplucht hing rond het pand aan de Graan voor Visch, aldus de politie die de vondst donderdag naar buiten bracht.