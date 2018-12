Politie vindt wapens en vuurwerk in huis Goes

In een woning in het Zeeuwse Goes heeft de politie diverse wapens en een partij vuurwerk in beslag genomen. Agenten gingen zaterdagavond naar het huis aan de Koos Vorrinkstraat na meldingen over vuurwerkoverlast. Daar troffen ze een dronken man en twee kinderen, aldus een woordvoerder.

Onder de wapens die in beslag werden genomen zijn een kapmes, een zwaard en een niet van echt te onderscheiden neppistool. Ook namen de agenten legaal en illegaal vuurwerk mee. De bewoner gedroeg zich agressief naar de agenten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en hij wordt nog gehoord.