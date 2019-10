Politie vindt wapens en bijna 2000 patronen

De politie heeft op diverse plekken in Zuid-Holland woensdag drie vuurwapens, een geweer, een katapult, een wapenstok en bijna 2000 patronen gevonden. Twee mannen zijn aangehouden, een 29-jarige man uit Spijkenisse en een 65-jarige man uit Oud-Beijerland. Ze zitten nog vast.

In Oud-Beijerland ging de politie naar een woning waar mogelijk een vuurwapen zou liggen. De bewoner wilde de deur niet openmaken, waarop agenten hem hebben ingeramd. In het huis werd vervolgens een doorgeladen vuurwapen, een geweer, bijna 2000 patronen, een katapult en wapenstok aangetroffen. De man is aangehouden.

De politie kreeg verder ’s middags een melding dat er in Spijkenisse een man lag te slapen in een auto. Agenten gingen er op af en vroegen de man om zijn identiteitsbewijs. Toen hij dit pakte, zagen de politiemensen een flinke stapel geldbiljetten in zijn heuptasje. Het bleek te gaan om 1500 euro. Toen ze de auto daarop doorzochten, vonden de agenten een vuurwapen en meerdere patronen in een verborgen ruimte. De automobilist is daarop aangehouden.

Eerder op de dag belde een vrouw in Rotterdam de politie toen ze een vuurwapen op straat zag liggen tijdens het uitlaten van haar hond. Het wapen is in beslag genomen.