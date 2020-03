Politie vindt wapenarsenaal na invallen Noord-Nederland

De grootschalige politieactie vorige week donderdag in het noorden van Nederland heeft „een arsenaal aan wapens opgeleverd”, aldus de politie. Op de zeventien locaties die zijn doorzocht, zijn onder meer drie kalasjnikovs, meerdere vuistvuurwapens en grote hoeveelheden munitie aangetroffen.

Ook werd een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen, honkbalknuppels en kilo’s synthetische drugs gevonden.

Naar de wapens is sinds vorige week door een speciaal team van Defensie gezocht, onder meer met röntgenapparatuur. Die bleek nuttig omdat wapens en munitie waren verstopt in meerdere verborgen ruimten. „Met het blote oog was dit niet waarneembaar”, aldus de politie.

Bij de invallen in onder meer Groningen, Leeuwarden en Oosterwolde zijn tien mensen opgepakt. Ze worden verdacht van geweldsdelicten, fraude en handel in vuurwapens en verdovende middelen.