Politie vindt vuurwapen en explosief in auto

De politie heeft dinsdagmiddag in een auto in Geleen een explosief gevonden. Ook vonden agenten een vuurwapen in het voertuig, maakte de politie woensdag bekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek verricht.

De bestuurder werd aangehouden. De politie ging af op een tip van iemand dat er een vuurwapen in de auto zou liggen. Op de Geleenbeeklaan controleerde de politie het voertuig, waarbij explosief en vuurwapen werden gevonden. Wat de man met het wapentuig van plan was, wordt onderzocht.

Om wat voor explosief het ging kon een woordvoerster van de politie woensdag niet zeggen.