Een Duits-Nederlands politieteam heeft bij een controle in het grensgebied zo’n 73 kilo hasj aangetroffen. De softdrugs zaten verstopt in een auto en hebben een straatwaarde van ongeveer 600.000 euro, meldt de Duitse politie.

De politie deed de drugsvondst tijdens een controle op de A30 bij Bad Bentheim, een Duitse stad in de buurt van Enschede. De wagen beschikte over een professionele verstopplek. De 32-jarige bestuurder was vanuit Nederland naar Duitsland gereden en is aangehouden.