Bij een grootschalige controle in Veenendaal heeft de politie namaakkleding ter waarde van ongeveer 300.000 euro gevonden. De controle vond plaats in de straat Verlaat in het centrum van de stad.

De politie meldt op Twitter dat er stapels, dozen en rekken vol namaakkleding is aangetroffen. Politieagenten werkten samen met de gemeente en met buitengewoon opsporingsambtenaren.

Of de spullen in een gebouw of in meerdere panden zijn aangetroffen is niet bekendgemaakt.