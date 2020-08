De politie heeft zondagavond in het water aan het Operaplein in Apeldoorn het lichaam gevonden van een 24-jarige man die sinds woensdag vermist was. Eerder op de dag gingen ruim vijfhonderd mensen, onder wie vrienden en familieleden naar hem op zoek.

De man verdween woensdag uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. De politie meldt dat een misdrijf is uitgesloten.