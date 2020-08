Politie vindt verdronken man in Prinsenmeer in Brabantse Ommel

In het Prinsenmeer in het Noord-Brabantse Ommel is zaterdagochtend het lichaam gevonden van een 28-jarige man uit Someren. Hij werd sinds vrijdag vermist. Specialisten van de landelijke eenheid van de politie hebben met sonorapparatuur naar hem gezocht en hem gevonden.

Het slachtoffer is inmiddels uit het water gehaald. De politie gaat uit van een ongeluk en doet verder geen onderzoek. De man verdween tijdens het zwemmen onder water. Vervolgens werd tevergeefs met man en macht naar hem gezocht door omstanders, brandweer en politie.