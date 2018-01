De politie heeft twee overleden mensen gevonden in een woning aan de A. le Notrelaan in Velserbroek. De politie kan nog niet zeggen wat de doodsoorzaak is. Van wie de lichamen zijn is nog niet duidelijk. De politie ging naar het huis na een melding.

De politie liet dinsdagavond laat weten op zijn vroegst pas woensdag met meer informatie te komen.