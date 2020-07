Politie vindt tientallen oldtimer-onderdelen in garagebox

De politie heeft tijdens een inval in een garagebox in Urmond, vlak bij Sittard, tientallen onderdelen van oldtimers gevonden. Het gaat daarbij vermoedelijk om onderdelen van het merk Porsche. Volgens de politie zijn de onderdelen afkomstig van gestolen oldtimers in het grensgebied van Duitsland, België en Nederland.

Het gaat onder meer om spatborden, bumpers, ruiten, banden, spoilers en portieren. De politie kan niet van alle spullen de herkomst herleiden en publiceert daarom foto’s van de soms felkleurige onderdelen. De politie hoopt dat mensen die spullen herkennen of weten waar ze thuishoren. „Sommige onderdelen zijn zeer specifiek en voor de liefhebber van oldtimers direct herkenbaar”, aldus de politie.

De inval in een garagebox aan de Paalweg in het Limburgse dorp vond op 14 juli plaats, maar de politie maakt het pas tien dagen later bekend. Alle spullen zijn in beslag genomen en liggen momenteel bij de politie.