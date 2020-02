Politie vindt stoffelijk overschot op camping in Simpelveld

Op een camping in Simpelveld (Limburg) heeft de politie zondagochtend een stoffelijk overschot van een persoon gevonden, volgens de politie onder verdachte omstandigheden. Ze onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. „Het gaat om een niet-natuurlijke dood”, zei de woordvoerster van de politie.

Het lichaam werd om 6.15 uur gevonden in een vakantiehuisje op het bungalowpark aan de Kruinweg. De woordvoerster liet in het midden of het gaat om een man of een vrouw, omdat de familie nog niet in kennis is gesteld.