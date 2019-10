Politie vindt op een na grootste drugslab

Het drugslab in Kerkrade waar de politie maandag binnenviel, blijkt qua capaciteit het op een na grootste drugslaboratorium in Nederland ooit te zijn. De politie spreekt van een illegale chemische fabriek op bedrijventerrein de Locht in het Limburgse stadje.

De politie arresteerde maandag tijdens de inval een man, die sindsdien vastzit en wordt gehoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder zijn de omwonenden aan een ramp ontsnapt. „Als hier de zaak was geëxplodeerd was de ramp niet te overzien geweest”, aldus de woordvoerder. Een naastgelegen bedrijf werd ontruimd en gesloten in verband met het dreigende gevaar van een chemische explosie.

De politie stelt een buurtonderzoek in. „Bedrijvigheid op zo’n plek, dat moet opgevallen zijn”, aldus de woordvoerder. In het pand staan talloze vaten, ketels, afzuiginstallaties en andere benodigdheden voor de productie van synthetische drugs. Er hangt een weeïge chemische lucht.

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) van de politie brengt dinsdag het bedrijf in kaart, om woensdag met de geleidelijke ontmanteling ervan te beginnen. Het grootste drugslaboratorium ooit in Nederland werd eerder dit jaar ontdekt in Ede.