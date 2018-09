Onbekenden hebben zaterdag aan het begin van de avond een metalen balk op het spoor tussen Winterswijk en Aalten gelegd. Even voordat een trein zou passeren kon het gevaarte worden weggehaald, meldt de politie.

Een voorbijganger had de politie gewaarschuwd over de balk nabij de overweg Klandermansweg in buurtschap Het Woold. De politie is bezig met onderzoek.