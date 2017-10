Politie vindt loods vol nepartikelen

In een loods in Delft heeft de politie dinsdag een grote hoeveelheid nepartikelen in beslag genomen. Agenten troffen in de loods duizenden jassen, schoenen, T-shirts en tassen aan. In meerdere ateliers naaiden mensen dure merklogo’s op die merkloze artikelen. In de loods lagen ook veel neplogo’s en nep-emblemen, aldus de politie.

Een 45-jarige man uit Den Haag is aangehouden. De politie vermoedt dat de werknemers van het naaiatelier in de loods woonden, aangezien daar verschillende slaapplaatsen, een keuken en een douche waren.