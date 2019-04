Politie vindt lichaam in woning Soest

In een huis aan de Lange Brinkweg in Soest is een lichaam gevonden. De politie heeft daar vrijwel de hele dinsdag gezocht vanwege de vermissing van een 52-jarige vrouw uit die plaats. Zij werd op 21 januari als vermist gemeld bij de politie.

Eerder dinsdag werd een man van 56 jaar als verdachte opgepakt. Hij is de partner van de vrouw en meldde zich bij de politie.

De stoffelijke resten worden onderzocht om de identiteit en de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Het forensisch onderzoek is volgens de politie nog niet afgerond.