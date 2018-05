De politie heeft tijdens een zoektocht naar een vermiste vrouw uit Nunspeet een lichaam aangetroffen. De identiteit van de dode is nog niet vastgesteld.

Het lichaam is gevonden na een tip, en niet op de plek waar de zoekactie werd gehouden maar verderop in de omgeving, meldde de politie Gelderland. De omgeving is afgezet voor onderzoek. De politie maakt beelden met een drone.