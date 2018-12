Politie vindt handgranaat in Den Haag

De politie in Den Haag heeft in de 1e Lulofsdwarsstraat een handgranaat gevonden. Agenten kregen in de vroege ochtend een melding dat er bij een scooter een explosief zou en liggen en dat er ook schoten waren gehoord. Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek het om een handgranaat te gaan.

Na de vondst werd de omgeving afgezet voor verder onderzoek. Hierbij zijn ook enkele hulzen gevonden. De scooter is in beslag genomen. De EOD maakt de handgranaat elders onschadelijk.

De recherche heeft nog geen idee wat er is gebeurd en wie erbij betrokken waren.