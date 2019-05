De politie heeft in een loods in de Brabantse plaats Nieuwendijk een grote drugsopslagplaats ontdekt. In de loods aan de Rijksweg lag zo’n 2000 kilo aan xtc-pillen, amfetamine en MDMA.

Volgens de politie hebben de drugs hebben een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s. Agenten hebben in Waalwijk een 21-jarige verdachte aangehouden.