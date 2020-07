Politie vindt grondstoffen voor duizenden kilo’s speed

De politie heeft grondstoffen voor zeker 7000 kilo speed gevonden in een bus en vier loodsen in de Zuid-Hollandse plaats Melissant. Ook werden er vier gestolen auto’s aangetroffen. De eigenaar van de loodsen, een 40-jarige inwoner van Oosterland, is aangehouden.

Douanebeambten wilden zaterdagavond een busje controleren, dat helemaal scheef hing. Op de Plataanlaan in Melissant gaf de ambtenaar een stopteken, waarop de bestuurder van het busje op de vlucht sloeg. In de bus werden 127 jerrycans zoutzuur en 49 zakken wijnsteenzuur gevonden.

Na het doorzoeken van de bus, deed de politie invallen in de loodsen. Daar troffen agenten nog eens 6000 liter zoutzuur aan, dat wordt gebruikt bij het maken van de drug amfetamine, ook wel bekend als speed.