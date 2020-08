De politie geeft donderdagavond tijdens een inval in een drugslab in Wildervank (Groningen) een gewonde man gevonden. De politie vermoedt dat hij in aanraking is geweest met een nog onbekende stof.

De man is naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld aan zijn verwondingen. De politie heeft in het pand nog een tweede verdachte aangehouden. Meer informatie kon nog niet worden gegeven.