Politie vindt explosieven in huis Amsterdam

De politie heeft drie weken geleden een man aangehouden in een huis in Amsterdam, waar vuurwapens, handgranaten, explosieven met ontstekers, cocaïne en 50.000 euro in contanten werden gevonden.

De man werd al 27 maart opgepakt in het huis aan de Jan Evertsenstraat; de politie maakte het dinsdag bekend. De verdachte is een 47-jarige man. Hij zit in voorlopige hechtenis.

De politie stuitte op de spullen tijdens een controle om zogenoemde spookbewoning tegen te gaan. In dit geval stond op het adres niemand ingeschreven. Bij controle zagen agenten dat er iets niet klopte en de verdachte werd aangehouden. De spullen werden gevonden tijdens een doorzoeking die volgde.

Er wordt onder meer onderzocht of de vuurwapens bij misdrijven zijn gebruikt.