Politie vindt explosief in Rotterdamse woning

In een woning in de Donkerslootstraat in Rotterdam heeft de politie een of meer explosieven gevonden. Vier aangrenzende huizen zijn ontruimd en een deel van de straat is afgezet. Om wat voor explosieven het gaat is nog niet bekend. Het zou niet gaan om zwaar vuurwerk.

Samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzocht de politie de woning in de wijk Feijenoord. Dat gebeurde na een eerdere explosie, zondagavond, aan het Alberto Moraviahof in Rotterdam-Lombardijen. Geparkeerde auto’s liepen daarbij schade op. Een 36-jarige Rotterdammer is in verband met die explosie opgepakt.