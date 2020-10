Politie vindt duizenden liters chemicaliën in bedrijfspand Breda

De politie heeft duizenden liters chemicaliën aangetroffen in een bedrijfspand aan de Sprundelsebaan in Breda. Waarschijnlijk werden de chemicaliën gebruikt voor de productie van drugs. De stoffen konden worden gevonden na een tip dat er chemicaliën in het pand zouden liggen. Er was niemand in het pand aanwezig en er zijn geen aanhoudingen verricht.

De recherche is een onderzoek gestart. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om tussen de 2000 en 3000 liter chemicaliën die vermoedelijk worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs.

De Sprundelsebaan is een lange straat aan de westkant van Breda met vrijstaande huizen, boerderijen en bedrijfspanden.