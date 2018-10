Politie vindt drugslab in Maastricht

De politie heeft op de Rekoutweg in Maastricht een drugslab gevonden. De ontdekking volgde op een melding aan de brandweer vrijdagavond dat er rook uit het dak van een bedrijf kwam. Ook was er sprake van een weeïge geur.

Politie en brandweer ontdekten vervolgens na het openen van de toegangsdeur een redelijk groot drugslab. Het lab was volgens een woordvoerster van de politie nog in werking, maar er is niemand aangehouden.

Specialisten van de politie gaan het lab op het bedrijventerrein maandag ontmantelen.