Politie vindt drugs onder goederentrein

Drie mannen uit Bergen op Zoom zijn vorige week aangehouden omdat ze ervan verdacht worden dat zij 24 kilo cocaïne per trein naar het buitenland wilden smokkelen en geld wilden witwassen. De drugs waren in tassen onder een goederentrein verstopt. De politie maakte dat maandag bekend. De mannen (24, 27 en 30 jaar) werden dinsdag bij station Lage Zwaluwe, tussen Dordrecht en Breda, aangehouden.

De politie kwam het drietal op het spoor nadat ze informatie had gekregen over verdachte situaties bij het station. Medewerkers van de Landelijke Eenheid zagen dat ze drie tassen verstopten onder een wagon van een goederentrein. De trein was net gearriveerd, afkomstig van Moerdijk en had als eindbestemming Milaan.

Toen de mannen met hun auto vertrokken, wilde de politie ze laten stoppen. Een korte achtervolging volgde en even later werden ze alsnog aangehouden. In de auto vond de politie 24.000 euro. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.

De drie zijn vrijdag voor veertien dagen in bewaring gesteld.