Politie vindt drugs na woningbrand Utrecht

In een woning aan de Amerikalaan in Utrecht waar zaterdag brand woedde, heeft de politie een partij verdovende middelen aangetroffen. Nadat de brand was geblust werd het pand bewaakt door extra bewapende politieagenten. Om hoeveel drugs het gaat en wat de straatwaarde is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De politie wilde tot zondagmiddag alleen kwijt dat voor zware bewaking werd gekozen „omdat in de woning goederen waren aangetroffen die een hoge waarde vertegenwoordigen”.

Bewoners van een appartementencomplex zijn enige tijd geëvacueerd. De brandweer had de brand snel onder controle. Het politieonderzoek in de woning is afgerond. De drugs zijn in beslag genomen.