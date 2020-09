Politie vindt dode vrouw en gewonde man in woning in Maastricht

In een woning aan de Minister Talmastraat in Maastricht heeft de politie donderdagochtend een overleden vrouw en een zwaargewonde man gevonden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is als verdachte aangehouden. De politie zegt ernstig rekening te houden met een misdrijf.

Waarvan de man wordt verdacht wilde de woordvoerder van de politie niet zeggen. Ook niet hoe de vrouw om het leven is gekomen. „Het onderzoek is nog bezig”, zei hij. Wat er in de woning is gebeurd, is nog onbekend.

Rond 09.30 uur belde iemand die zich zorgen maakte over de mensen in het huis de politie. Een patrouille nam een kijkje en vond de dode vrouw en gewonde man.

De politie is in en rond de woning begonnen met een onderzoek. Ook is een buurtonderzoek gestart.