Politie vindt dode kalkoenen in vrachtwagen

De politie heeft op de A16 bij de grensovergang Hazeldonk in een vrachtwagen een aantal dode jonge kalkoenen aangetroffen die door de hitte waren bezweken. Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel dieren zijn omgekomen, maar volgens hem waren ze al langere tijd dood. De nog levende dieren hadden volgens hem niets te drinken en zichtbaar last van de hitte.

De vrachtwagen met Nederlands kenteken was van Frankrijk onderweg naar Duitsland en reed met 34 graden in de file. Tegen de chauffeur is proces-verbaal opgemaakt.