Politie vindt dode in waterplas in Waalwijk

De politie heeft zaterdagmiddag in een waterplas aan de Vijverlaan in Waalwijk een stoffelijk overschot gevonden van een 22-jarige man uit Polen. Hij werd sinds vrijdag vermist.

De man was vrijdag in de waterplas aan het zwemmen toen hij kopje onder ging. Omstanders zeiden hulpgeroep te hebben gehoord. Direct zijn toen duikteams van de brandweer gaan zoeken. Hierbij werd ook een drone gebruikt.

Zaterdagochtend werd de zoektocht hervat en werd onder meer sonarapparatuur ingezet.

Het is niet bekend waardoor de man in de problemen is gekomen.