In Heerenveen heeft de politie in het water bij Het Turfschip een lichaam gevonden. De politie vond het lichaam tijdens de zoektocht naar de vermiste Arnee Elsinga (21) uit Heerenveen die sinds donderdagnacht niet meer gezien is.

Of het om Elsinga gaat, is nog niet bekend. De identiteit van de dode moet nog worden vastgesteld. De politie ontkent berichten dat er in verband met de verdwijning een persoon is aangehouden.