Politie vindt dode baby bij verwarde vrouw in Amsterdam-Noord

In een woning in Amsterdam-Noord heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een dode baby aangetroffen. Agenten gingen af op een melding over een vrouw die zich verward gedroeg in het huis aan de Hagenau, waar meerdere kinderen zouden zijn.

Met behulp van een onderhandelaar en een arrestatieteam is de vrouw aangehouden. Ze is vanwege haar toestand overgebracht naar een ziekenhuis. In de woning waren twee kinderen en het lichaam van een overleden jonge baby. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de doodsoorzaak van het kindje is.

De politie kan op dit moment nog niet meer informatie delen. „Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het regelen van goede opvang en zorg voor de overige kinderen.”