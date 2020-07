Politie vindt bijna 2,4 miljoen aan cashgeld in Amsterdams huis

De politie heeft onlangs in een huis in Amsterdam bijna 2,4 miljoen euro aan contant geld en een geldtelmachine gevonden. Burgemeester Femke Halsema heeft besloten het pand aan de Eef Kamerbeeksstraat voor drie maanden te sluiten. Het huis werd feitelijk niet bewoond, meldt de gemeente.

Volgens de gemeente is uit een politierapportage gebleken dat in de woning grote sommen geld worden witgewassen. Het precieze bedrag dat werd aangetroffen is 2.397.545 euro. „Een dergelijke grote hoeveelheid contant geld in de woning heeft een verhoogd risico op criminele activiteiten, ripdeals en verstoringen van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat”, zegt de gemeente.