Politie vindt bewusteloze man in Terneuzen

De politie in Terneuzen heeft zaterdagochtend vroeg een gewonde, bewusteloze 41-jarige man uit Utrecht gevonden. De man, die vlakbij een hotel aan de Churchilllaan werd gevonden, is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend.

Het is niet duidelijk hoe de man gewond is geraakt. De politie sluit een misdrijf niet uit.

De Utrechter was met een familielid, ook een man, uit geweest in Terneuzen. Ze zouden onder meer als niet-genodigden op een huwelijksfeest zijn geweest. Het familielid is gehoord door de politie.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar een bestuurder en inzittenden van een auto die bij het slachtoffer zijn gezien vlak voordat die werd gevonden.