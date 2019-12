Politie vindt auto in de Maas in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft in de Nieuwe Maas bij de Parkkade tijdens een zoektocht een auto gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om het voertuig gaat waarnaar de politie op zoek was en waar mogelijk nog iemand in zit, zei een woordvoerster van de politie.

Nadat het voertuig met sonarapparatuur was gelokaliseerd, waren duikers het water ingegaan voor nader onderzoek. Maar ze moesten de zoektocht voorlopig staken wegens de sterke stroming in het water. Het bergingsvaartuig dat de auto boven water moet halen is nog onderweg. Het is niet duidelijk wanneer ze weer het water in gaan.

De auto belandde zondagochtend vroeg in het water. De 38-jarige bestuurder uit Rotterdam kon zelf uit de auto en op de kant komen. Hij werd onderkoeld en met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Pas veel later op de dag zei hij dat er mogelijk nog iemand in de auto zit.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Ook is niet duidelijk hoe de man aan de steekwond is gekomen. Hij is aangehouden en ligt nog in het ziekenhuis.