Politie vindt 84 kilo cocaïne bij onderzoek overval Rotterdam

De politie heeft bij het onderzoek naar een gewapende overval op een woning in Rotterdam dit weekend in een auto 84 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van „minimaal 2,1 miljoen euro”, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie woensdag.

Ook zijn vier vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Vier verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker veertien dagen vastzitten. Ze worden verdacht van vuurwapenbezit, handel in harddrugs en de overval op een woning, zei de woordvoerder.

Zaterdagavond werden dertien verdachten aangehouden bij een overval op een woning aan de Meiland in Rotterdam. Acht van de verdachten zijn inmiddels heengezonden in afwachting van verder onderzoek en een persoon bleek er niets mee te maken te hebben. Twee van de verdachten zijn gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.

De bewoonster van het huis aan de Meiland in Rotterdam-Vreewijk werd zaterdagavond bedreigd door iemand met een vuurwapen. Volgens de politie waren er twee gewapende overvallers.

Na een melding trof de politie meerdere mensen aan in de woning. Dertien personen werden aangehouden, twee van hen raakten gewond. Een van hen raakte gewond doordat een agent de situatie zo dreigend vond dat hij zijn vuurwapen gebruikte en een van de verdachten raakte.